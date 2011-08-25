(重温稿)〔中港股业绩〕中石油中期净利微增炼油亏损扩大,料国际油价波动风险增大

* 上半年净利同比微增1%,受累于炼油业务亏损扩大

* 上半年炼油业务亏损233.58亿元

* 公司预料下半年国际油价波动风险增大

* 2011年计划原油产量约8.9亿桶,按年上升3.3%

* 预计于2013年开始向香港供应天然气

记者 雷美珍

路透香港8月25日电---按市值计全球第二大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.公司并预计,下半年国际油价波动风险增大.

分析师认为,目前中国通胀依然居高不下的情况下,市场对国内成品油调价步伐存疑,恐怕会令炼油商难以扭亏为盈.

"如果炼油业务获利没有改善,中石油下半年获利或只能持平于上半年的水平."瑞穗证券分析师陈盛勋称.

中石油周四公告显示,2011年1-6月净利为660.07亿元人民币,去年同期为653.3亿元.根据汤森路透综合9名分析师预测,上半年净利为683.3亿元.

"下半年,世界经济复苏进程的不稳定性上升,国际金融市场加剧动荡,美元贬值趋势较为明显,国际油价波动风险增大."中石油董事长蒋洁敏在公告中称.

他并指出,中国经济可望继续保持平稳较快增长,国内能源的生产与消费预计保持平稳增长态势.

尽管油气价量齐升增厚上游业务获利,但中国国内成品油价升幅滞後,导致中石油上半年炼油业务亏损达233.58亿元,较今年首季亏损61.32亿元明显扩大,因而拖低整体盈利增长.

**确保完成全年经营目标**

中石油总裁周吉平在记者会上表示,公司将确保全年各项生产经营任务的完成,包括今年计划原油产量达8.858亿桶,按年升3.3%;天然气产量升10.4%至2,451.6十亿立方英尺(bcf),以及原油加工量升8.4%至9.794亿桶.

根据汤森路透I/B/E/S预测,中石油今年全年净利为1,560.44亿元,较去年同期1,399.92亿元升11%.

其主要竞争对中海油(0883.HK)因专注于上游业务,上半年净利则大增51%,至393.4亿元.[ID:nCH0075463]

针对近期中国成品油价调整步伐落後于国际原油价格跌势,发改委价格司负责人此前称,国际市场油价近期虽震荡下行,但暂时没有达到下调国内成品油价格的边界条件.[ID:nCN1882231]

今年上半年,全球石油市场供需基本面相对宽松,但受中东和北非地缘政治事件、市场投机、美元贬值等因素影响,国际油价高开高走,北海布兰特原油现货最高达到126.6美元/桶,创金融危机爆发以来的最高值.

上半年美国WTI原油和布兰特原油平均油价分别为99.1美元/桶和111.1美元/桶,同比分别升26.6%和43.7%.

同期中石油的平均实现原油价为101.62美元/桶,同比上升40.3%.原油产量按年升5%至4.458亿桶;带动上游业务经营利润同比上升41%至1,036.84亿元.

**料2013年开始向香港供应天然气**

由于进口天然气价格与国内销售价格倒挂,导致中石油从中亚进口天然气业务出现亏损.中石油财务总监周明春表示,进口天然气每立方米的亏损约1元人民币.

不过,由于中国对进口天然气提供增值税返还,周明春指出,按2010年的基准,预计于2010-11年将获得逾30亿元人民币的税项返还.

中国财政部周一发布通知称,在2011年1月1日至2020年12月31日期间,对相关项目进口天然气(包括液化天然气)的进口环节增值税按该项目进口天然气价格和国家天然气销售定价的倒挂比例予以返还.[ID:nCH0075045]

周吉平则表示,中石油将致力发展天然气业务,包括于2013年1月1日起正式向香港供应天然气,由深圳大铲湾至香港龙鼓滩的天然气管线年输气量为60亿立方米,首阶段供气量15-20亿立方米,"供港天然气的价格将按照市场化进行."

他并称,中石油将加大对煤层气、页岩气和致密气的勘探和开发.预计届2015年煤层气产量达40亿立方米以上,页岩气产量达15亿立方米以上.

业绩公布前,中石油H股收升1.82%,报9.51港元;其A股亦升2.64%,报10.1元人民币.(完)

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