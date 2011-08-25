〔国际油市〕亚洲石脑油价格徘徊在三周高位,裂解价差持坚

路透新加坡8月25日电---亚洲石脑油价格周四徘徊在三周高位,受布兰特原油期货走高的支撑.同时裂解价差持坚,卖家停止抛售,因预期未来市场或更加强劲.

西方需求稳健继续限制欧洲对亚洲的出口,而此时韩国买兴正浓.

台塑石化5月初以来因火灾而关闭一个年产能70万吨的裂解装置,并在8月15日关闭另一个年产能120万吨的裂解装置进行维修.

但这未能损及卖家信心,同时乐观人气不利于韩国买家Samsung Total.

一名交易员说,"西方供给趋紧,巴西仍在买入.同时亚洲买需料将走高."

汽油裂解价差在每桶11美元上方保持强势,因需求稳健.

日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨11.00美元,至每吨966.00美元,为8月4日触及每吨967.50美元以来最高.

10月上半月和11月上半月互换逆价差连续第二日持稳在每吨6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下滑1.45美元至每吨升水135.60美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.78美元至每桶16.99美元,为8月17日触及17.15美元以来最高.

汽油裂解价差涨0.34美元,至每桶11.18美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 965.50/966.50 955.00 +11.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.86/104.96 103.69 +1.22

9月石脑油互换NAF-1M-S 955.00/957.00 946.50 +9.50

10月石脑油互换NAF-2M-S 951.25/953.25 942.50 +9.75

97号现货汽油GL97-SIN 126.62/126.72 126.91 -0.24

95号现货汽油GL95-SIN 124.99/125.09 123.80 +1.24

92号现货汽油GL92-SIN 121.85/121.95 119.90 +2.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.94/17.04 16.21 +0.78 (完)