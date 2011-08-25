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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 20:56 BJT

〔表格〕美国8月18日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿8月25日电---美国农业部(USDA)公布8月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 347.1 0.0 464.7 0.0 11,833.3 13,059.8

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 60.6

玉米 383.8 152.3 405.9 161.6 48,430.1 52,421.0

高粱 -29.4 -2.3 2.7 0.0 3,497.9 3,633.8

大豆 107.6 550.1 164.0 550.1 42,231.1 41,287.7

豆粕 61.7 28.7 63.0 29.7 7,831.5 9,566.1

豆油 0.5 0.0 0.9 0.0 1,366.7 1,452.4

皮马棉 0.1 0.0 0.1 0.0 370.9 160.0

陆地棉 -230.3 -387.2 37.3 0.0 6,145.3 6,508.9

稻米 62.9 0.0 63.0 0.0 565.1 689.3 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 侯向明

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