〔表格〕美国8月18日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月25日电---美国农业部(USDA)公布8月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 347.1 0.0 464.7 0.0 11,833.3 13,059.8
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 60.6
玉米 383.8 152.3 405.9 161.6 48,430.1 52,421.0
高粱 -29.4 -2.3 2.7 0.0 3,497.9 3,633.8
大豆 107.6 550.1 164.0 550.1 42,231.1 41,287.7
豆粕 61.7 28.7 63.0 29.7 7,831.5 9,566.1
豆油 0.5 0.0 0.9 0.0 1,366.7 1,452.4
皮马棉 0.1 0.0 0.1 0.0 370.9 160.0
陆地棉 -230.3 -387.2 37.3 0.0 6,145.3 6,508.9
稻米 62.9 0.0 63.0 0.0 565.1 689.3 (完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
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