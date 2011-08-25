〔美国热股〕苹果执行长贾布斯昨日辞去CEO职务,股价盘前下跌

路透纽约8月25日电---苹果(AAPL.O)执行长贾布斯(Steve Jobs)周三辞去CEO职务,让位给长期担任该公司二把手的库克.贾布斯执掌苹果14年,把苹果自没落边缘拯救回来,并成为全球最大的科技公司.[ID:nCN1922765]