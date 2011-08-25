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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 21:16 BJT

〔美国热股〕苹果执行长贾布斯昨日辞去CEO职务,股价盘前下跌

路透纽约8月25日电---苹果(AAPL.O)执行长贾布斯(Steve Jobs)周三辞去CEO职务,让位给长期担任该公司二把手的库克.贾布斯执掌苹果14年,把苹果自没落边缘拯救回来,并成为全球最大的科技公司.[ID:nCN1922765]

在周四盘前交易中,该公司股价下跌1.5%至370.42美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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