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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 21:22 BJT

〔美国热股〕应用材料预计第四季营收料有可能最多下跌30%,盘前重挫

路透纽约8月25日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)警告称,第四季营收料有可能最多下跌30%,因微芯片和太阳能电池需求大幅下降,由此成为因经济放缓加剧而受到冲击的企业之一.[ID:nCN1922645]

在周四盘前交易中,该公司股价重挫4.9%至10.8美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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