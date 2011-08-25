〔美国热股〕应用材料预计第四季营收料有可能最多下跌30%,盘前重挫

路透纽约8月25日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)警告称,第四季营收料有可能最多下跌30%,因微芯片和太阳能电池需求大幅下降,由此成为因经济放缓加剧而受到冲击的企业之一.[ID:nCN1922645]