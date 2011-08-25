〔美国热股〕应用材料预计第四季营收料有可能最多下跌30%,盘前重挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月25日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)警告称,第四季营收料有可能最多下跌30%,因微芯片和太阳能电池需求大幅下降,由此成为因经济放缓加剧而受到冲击的企业之一.[ID:nCN1922645]
在周四盘前交易中,该公司股价重挫4.9%至10.8美元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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