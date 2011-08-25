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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,受伯克希尔哈撒韦投资美国银行消息提振

路透纽约8月25日电---美国股市周四开盘上涨,稍早伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)宣布同意向美国银行投资50亿美元,带动金融股大涨.

道琼工业指数.DJI盘初上涨74.55点,或0.66%,报11,395.26点;标准普尔500指数.SPX上涨13.08点,或1.11%,报1,190.68点.Nasdaq指数.IXIC上涨14.46点,或0.59%,报2,482.15点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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