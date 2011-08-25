《即时观点》巴菲特向美国银行投资50亿美元,後者股价大涨

路透纽约8月25日电---亿万富翁巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)将向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,此消息推升後者股价飙升20%,同时亦提振了整个金融股.

美国银行周四声明称,与伯克希尔哈撒韦达成出售5万股可累积股息的永续性优先股(CUMULATIVE PERPETUAL PREFERRED STOCK)协议,该优先股每年股息率为6%.[ID:nCN1924765]