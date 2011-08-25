《即时观点》巴菲特向美国银行投资50亿美元,後者股价大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月25日电---亿万富翁巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)将向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,此消息推升後者股价飙升20%,同时亦提振了整个金融股.
美国银行周四声明称,与伯克希尔哈撒韦达成出售5万股可累积股息的永续性优先股(CUMULATIVE PERPETUAL PREFERRED STOCK)协议,该优先股每年股息率为6%.[ID:nCN1924765]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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