〔美国热股〕达美航空称将购买100架波音737-900ER飞机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月25日电---达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)表示,由于其将退役旧飞机,因此将购买100架波音737-900ER飞机,交货期从2013年至2018年不等.
在周四盘初交易中,波音(BA.N)小跌0.06%至61.65美元；达美航空重挫2.48%至7.08美元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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