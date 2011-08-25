版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 21:49 BJT

〔美国热股〕达美航空称将购买100架波音737-900ER飞机

路透纽约8月25日电---达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)表示,由于其将退役旧飞机,因此将购买100架波音737-900ER飞机,交货期从2013年至2018年不等.

在周四盘初交易中,波音(BA.N)小跌0.06%至61.65美元；达美航空重挫2.48%至7.08美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐