〔国际油市〕亚洲燃料油市场略显疲态,受累于获利了结

路透新加坡8月25日电---亚洲燃料油市场周四显露疲弱迹象,为一个多星期以来首见,近月合约逆价差小幅收窄,因交投兴趣从9月/10月跨月价差移向10月/11月.

交易员将此归咎于获利了结,因近两周前9月点价月份开始前至今即期价差在已经大涨了约每吨2.00美元.此外还认为10月基本面的紧张程度有所缓解,因西方套利船货的流入增加.

一位在新加坡的西方交易员说:"流动性从9月/10月中撤出,10月/11月连续第二日成为成交量最大的合约.自光汇石油空头操作结束以後,一直没有大的点价安排公布,价格走势反映了当前的基本面."

"尽管10月/11月成交量巨大,价格变化却不大.尽管10月流入量增多,但市场还不敢肯定其中有多少是符合规格的380-cst燃料油,以及其对价格结构的影响."

9月裂解价差下跌0.60美元,报每桶较迪拜原油贴水5.32美元.10月裂解价差下跌同样幅度,报每桶贴水6.12美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 662.40 662.70 662.55 655.90 6.65 1.01

现货380CST燃料油 FO380-SIN 655.25 655.75 655.50 649.50 6.00 0.92

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 661.00 663.00 662.00 656.00 6.00 0.91

380CST船用燃料油升水 5.75 7.25 6.50 6.50 0.00

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.63 0.13 2.22

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.50 6.75 6.63 6.65 -0.03 -0.38 (完)