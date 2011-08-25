〔美国热股〕Clean Energy称三家投资公司将向其投资1.5亿美元

路透8月25日电---北美最大天然气燃料提供商Clean Energy Fuels Corp(CLNE.O)表示,三家投资公司将向该公司投资1.5亿美元,一个月前Chesapeake Energy (CHK.N)誓言向该公司注入大致数量的投资,以帮助扩展Clean Energy的基建设施.