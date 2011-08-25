〔美国热股〕Clean Energy称三家投资公司将向其投资1.5亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月25日电---北美最大天然气燃料提供商Clean Energy Fuels Corp(CLNE.O)表示,三家投资公司将向该公司投资1.5亿美元,一个月前Chesapeake Energy (CHK.N)誓言向该公司注入大致数量的投资,以帮助扩展Clean Energy的基建设施.
在周四早盘交易中,Clean Energy股价大涨4.68%至13.44美元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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