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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 22:11 BJT

〔美国热股〕Clean Energy称三家投资公司将向其投资1.5亿美元

路透8月25日电---北美最大天然气燃料提供商Clean Energy Fuels Corp(CLNE.O)表示,三家投资公司将向该公司投资1.5亿美元,一个月前Chesapeake Energy (CHK.N)誓言向该公司注入大致数量的投资,以帮助扩展Clean Energy的基建设施.

在周四早盘交易中,Clean Energy股价大涨4.68%至13.44美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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