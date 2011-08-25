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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 22:21 BJT

〔美国热股〕ACI上调对较小竞争对手S1收购要约中的现金比例

路透8月25日电---金融软件生产商ACI Worldwide Inc (ACIW.O)周四上调对较小竞争对手S1 CorpSONE.O收购要约中的现金比例.昨天S1告知路透,ACI提出的收购要约吸引力不够.

在周四早盘交易中,ACI Worldwide股价下滑1.48%,报28.57美元.S1 Corp股价大涨2.48%至9.10美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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