〔欧洲汇市〕英镑兑欧元和美元下滑,交投清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元/英镑触及两周高位,受主权帐户买盘带动
* 英镑/美元下滑,市场关注周五贝南克的讲话
* 英国CBI数据疲弱,周五英国公布第二季GDP修正值
路透伦敦8月25日电---英镑兑欧元周四下滑至两周低位,受助于一主权帐户因月底要求而买入欧元,同时英镑兑美元下跌,因欧美股市走软.
英镑对疲弱的零售销售数据影响不大.英国工业联盟(CBI)周四公布,英国8月零售销售差值为负14,是2010年5月以来最低,预估为负10.[ID:nCN1924409]
Lloyds TSB汇市策略师Adrian Schmidt说,"我们听闻欧元/英镑交叉盘有一些主权买家,这可能推高欧元."
欧元兑英镑EURGBP=D4攀升0.2%,报0.8820英镑,稍早升至0.8835英镑,此为8月10日来最高.交易员称下行止损单在0.8795英镑.
在周五美联储主席贝南克于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表讲话前,投资者对主要货币建立大量头寸态度谨慎,英镑交投清淡.
市场相信贝南克可能将在讲话中暗示推出进一步货币刺激举拖,支持美国经济.
英镑兑美元GBP=D4下跌0.3%,报1.6327美元,从欧洲交易时段的日内高位1.6397美元回落.交易商表示,欧洲和美国股市走弱令英镑在午後承压.
英镑兑美元近期支撑料位于100日移动均线切入位1.6294美元.阻力料位于1.6480美元附近,为8月16日所及高位.
"只要英镑汇价交投于1.6500美元下方,我们便预计其将跌至1.63美元.但不排除短期反弹的可能,而且这很可能被交易商视为卖出时机,"FXCM外汇策略师Alejandro Zambrano称.
周五英国将公布第二季GDP修正值,路透访问分析师的调查显示,预计英国第二季GDP修正後仍为原先公布的增长0.2%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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