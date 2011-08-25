版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.580%,投标倍数为2.76

路透华盛顿8月25日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.580%

中值 1.529%

低值 1.449%

价格/得标

价格 99.471828

高值得标比率 79.88%

投标倍数 2.76

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,008,800

总投标 80,000,413,600

竞争性投标得标 28,921,095,200

非竞争性投标得标 28,913,600

FED附加 886,976,100

初级市场交易商投标 50,903,000,000

初级市场交易商得标 11,681,694,000

直接投标 10,536,500,000

直接投标得标 2,281,440,000

间接投标 18,482,000,000

间接投标得标 14,957,961,200

发行细节

发行日 2011/08/31

到期日 2018/08/31

CUSIP码 912828RE2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐