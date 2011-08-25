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债券 | 2011年 8月 26日 星期五 00:18 BJT

〔法国数据〕7月失业总人口连升第三个月,至逾11年最高

路透巴黎8月25日电---法国劳工部周四公布的数据显示,该国7月失业总人口连续第三个月增加,触及逾11年最高,令经济前景蒙阴.

7月登记找工作的人数增加36,100人,至276万人,为2000年2月以来最高.7月数据环比增长1.3%,同比增幅为2.8%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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