〔英国债市〕英债上扬,因股市回落且英央行决策者称尚无需推出QE

路透伦敦8月25日电---英债期货周四转跌为升,终盘收涨,因股市走低,以及英国央行政策委员有关任何央行资产购买行动可能以较长期资产为主的暗示支撑较长期英债.

欧洲股市扩大跌幅,因交易商传言今日收盘後德国将实施卖空限制.股市稍早削减涨幅,因之前公布的美国数据显示,上周初请失业金人口增幅超预期,令对该国经济体质的担忧再度升温.

9月英债期货FLGU1结算时上扬35个跳动点,报128.97,表现略强于可比德债期货FGBLU1.

英国央行货币政策委员会威尔称,尽管经济疲弱且近期市场走势震荡,央行仍无需推出新一轮货币刺激举措,因经济总体状况仍强于金融危机爆发前的状况.

不过,他还指出,如果通胀看似将跌至远低于目标的水平,央行仍准备通过新一轮资产购买行动,即量化宽松举措,来支撑经济,因较长期公债收益率尚未跌至纪录低位.

RBC Capital Markets的策略师Sam Hill称,"因此威尔称如果需要,央行仍有进一步购买资产以推动英债收益率走一步回落的空间."

10年期英债收益率GB10YT=RR日内持稳在2.47%.30年期英债收益率GB30YT=RR回落3个基点,报3.77%.

10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR日内收窄2个基点,至约28个基点.

投资者静待本周五美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话,寄望于他会暗示将采取进一步举措提振经济.

另外,周五还将公布英国第二季GDP修正值,美国8月消费者信心指数和第二季GDP修正值.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]