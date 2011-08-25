〔欧洲股市〕收低,有关德国股市将禁止卖空的传闻打压市场

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌1.25%

* 德国称,没有计划实行卖空禁令

* 银行股上涨,因法国农业信贷银行缓和对资金的忧虑

路透伦敦8月25日电---欧洲股市周四下跌,延续交投震荡的市况,因有关德国股市将很快禁止卖空的传闻席卷股市,德国当局之後否认传闻.

Westhouse Securities交易部主管Martin Dobson表示,交易商作空德国的DAX指数,因为如果德国当局实施卖空禁令,投资者将再不能卖出DAX指数期货的空头头寸.

德国股市DAX指数.GDAXI一度最多下挫5%,之後反弹,收低1.71%,报5,584.14点,此前德国财政部发言人称,德国没有计划全面禁止卖空.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.25%,报925.06点,之前连涨三天.

其他欧洲国家的股市跟随德国股市下跌,英国富时100指数.FTSE下滑1.44%,报5,131.10点;法国CAC-40指数.FCHI跌0.65%,至3,119.00点.

西班牙和意大利股市监管机构周四称,将延长对金融股的卖空禁令至9月30日,因担心市场目前经历的波动性可能拖累银行股下挫.

法国市场监管机构AMF称延长金融股卖空禁令,将在9月底前评估是否可以撤销.

自从部份欧洲国家在8月12日实施作空禁令後,欧洲STOXX 50.STOXX50期货持平,而德国的DAX期货下跌4.4%,凸显投资者利用DAX作为作空欧洲股市的工具.

没有实施卖空禁令的欧洲国家的金融股跌幅居前,英国的汽车保险商Admiral Group (ADML.L)劲跌5.6%.

不过,欧洲银行指数.SX7P逆市上升,且在欧洲市场收盘时是唯一攀升的板块.

股价受创的银行股上扬,法国农业信贷集团(CAGR.PA)股价劲升4.8%,之前该行称即使完全无法从美国货币市场获取资金,该行仍承受得起,可以取得流动性,消息令投资者感到安慰.

其他银行股也上涨,德国商业银行(CBKG.DE)劲升3.1%,Intesa SanPaolo (ISP.MI)涨1.6%,巴克莱(BARC.L)劲升5.5%,但以上银行均从其日内高位回落.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI