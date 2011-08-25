〔美国债市〕巴菲特投资美国银行的消息提振新债发售的可能性

IFR纽约8月25日电---亿万富翁巴菲特投资美国银行的消息不单提振了在下周末劳工节假期前的新债发行时间表,也提振了美国的银行将可能在9月初开始再次发债的预期.

美国银行周四声明称,与伯克希尔哈撒韦达成出售5万股可累积股息的永续性优先股(CUMULATIVE PERPETUAL PREFERRED STOCK)协议,该优先股每年股息率为6%.该优先股可以在任何时候以5%的溢价赎回.[ID:nCN1924765]

一投资级别债券承销经理表示,此消息是令今天利差收窄的催化剂.

尽管债券承销商预计周五美联储在怀俄明州杰克森霍尔会议前不会有很多新债准备推出,但市场对巴菲特投资美国银行的正面回应可能为一些企业在下周一或周二在市场融资提供诱因.

中午,IG16指数收窄5基点,至121.5个基点,HY16指数升1点,至93.125.

受巴菲特投资美国银行的消息带动,美银的五年期信用违约互换今早收窄最多100个基点,至276个基点,之後回软,在大约中午买方出价为306个基点,卖方要价为326个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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