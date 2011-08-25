〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货连涨第13日,期糖继续修正

路透纽约/伦敦8月25日电---阿拉比卡咖啡期货周四连涨第13日,触及两个半月高位,受助于高品质咖啡豆供应紧张,但获利了结令价格从高位回落.

原糖期货连续第二日深度修正,跌幅多达4%,可可期货因投资者卖盘而走低.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收涨1.75美分,报每磅2.755美元,为6月14日以来最高结算价,日高2.779美元为两个半月高位.Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1跌12美元,报每吨2,362美元.

市场主要关注全球最大高品质咖啡豆出产国哥伦比亚,天气状况不佳以及咖啡树更新计划导致2009和2010年减产.

咖啡种植户预计今年产量为900-950万包(每包60公斤),高于去年的890万包,但低于逾1,100万包的历史平均水平.

纽约CPM Group的分析师Mu Li称,市场担忧仍是水洗阿拉比卡咖啡豆供应紧缺,以及加工商可能在冬季季节性需求增加前增加库存.

期糖回落,经纪商称,原糖期货因近期需求不振而承压.

ICE-10月原糖期货SBV1小跌0.52美分,收报每磅29.66美分,日低为28.92美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1收挫13.40美元,报每吨771.20美元.

巴西糖产量不高支撑市场.交易商等待巴西甘蔗业协会UNICA公布该国最新收成信息.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1回落61美元,或约2%,报每吨3,027美元.Liffe-12月可可期货LCCZ1收跌27英镑,报每吨1,910英镑.(完)