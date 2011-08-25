〔纽约期市〕ICE期棉连续第三天收低,料後市进一步下跌

路透纽约8月25日电---棉花期货周四连续第三天收低,受投资者卖盘打压,分析师称疲弱的基调可能令期棉进一步下跌.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌2.00美分,报每磅1.0299美元,盘中交投区间介于1.0174-1.0639美元.

路透数据显示,总成交量超过15,200口,较30日交易日均值高约15%.

"棉花市场走势看来非常动荡,"路易斯安那州的独立分析师Mike Stevens说.

分析师表示,12月合约从0.93美元的近期低位至1.09美元的近期高位经历了50%的波幅.

美国农业部一周出口销售报告显示,陆地棉净销售大幅下降,减少230,300包,且美国棉花消费数据疲弱,均对棉市带来更多压力.

交易员称,如果棉价跌至1美元下方,将为进一步下探低位铺平道路,包括大约0.93美元及之後的0.9美元.

他们表示,飓风Irene对北卡罗莱纳州和南卡罗莱纳州棉花构成的威胁似乎并不严重,棉花市场大致忽略了其影响.

投资者对棉花市场的兴致略有改善,ICE Futures美国数据显示,截至8月24日期棉市场未平仓合约为146,598口,较8月11日触及的逾两周最低140,442口高出逾6,000口.

ICE Futures美国数据显示,周三总成交量为15,308口,较周二录得去年6月25日来最低的6,410口多逾一倍.(完)