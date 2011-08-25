〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货微幅收低,受获利了结打压

路透芝加哥8月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四微幅收低,交易商指因市场在本周触及一个月高位後出现获利了结,另外美元上涨引发卖盘.

周五美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克可能将宣布新一轮政策以刺激经济发展,在他讲话之前,交易商不愿建立大量部位.

人们对美国大豆产量前景的担忧持续支撑市场.气象学家称,8月底前美国中西部的极少降雨应使大豆结荚承压.

Pro Farmer田间巡查员将于周五基于巡查结果公布对美国大豆和玉米的产量预估.

美国农业部公布,最近一周美国大豆出口销售量为65.77万吨(旧作和新作之合),低于75-90万吨的预估区间.

美国统计局公布,美国7月大豆压榨量为1.2956亿蒲式耳,符合市场预期.这是美国统计局最後一次公布月度压榨报告,该报告将因政府削减预算而取消.

CBOT-11月大豆SX1跌3/4美分,报每蒲式耳13.92-3/4美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1涨1美元,报每短吨368美元.9月豆油合约BOc1跌0.18美分,报每磅55.60美分.

预估CBOT大豆成交量为121,832口,豆油成交71,141口,豆粕成交67,715口.

以下为CBOT农产品期货在1852GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 732.25 0.50 0.1% 16.4%

CBOT大豆Sc1 1386.00 -0.50 0.0% -0.6%

CBOT豆粕SMc1 368.00 1.00 0.3% -0.6%

CBOT豆油BOc1 55.60 -0.18 -0.3% -3.7%

CBOT小麦Wc1 757.25 8.00 1.1% -4.7%

CBOT稻米RRc1 1675.00 -10.50 -0.6% 19.7%

EU小麦BL2X1 208.25 1.50 0.7% -17.5%

NYMEX原油期货CLc1 85.17 0.01 0.0% -6.8%

道琼工业指数.DJI 11,172 -149 -1.3% -3.5%

现货金XAU= 1761.50 10.95 0.6% 24.1%

欧元/美元EUR= 1.4370 -0.0041 -0.3% 7.7%

美元指数.DXY 74.2780 0.2670 0.4% -6.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1582 -20 -1.3% -10.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)