〔美国债市〕机构债利差表现不一,未能跟上美国公债的涨势

IFR波士顿8月25日电---美国多数机构债较可比公债利差周四表现不一,且变动不大,未能跟上美国公债的涨势.

但机构债表现强于互换合约,後者利差扩阔1.75到4个基点,因担忧欧洲问题和抵押贷款交易.

利差变化趋势与昨日类似.中长期投资大户被吸引进入机构债市场,买家主要买入三到七年期债券,但30年期债券也有买兴.TRACE成交量略高于平均水平,收盘时成交67.31亿美元,成交宗数为4,218.

预计今日房贷美FMCC.OB将发行两年期新债.但该公司决定本月第二次跳过发行窗口.按计划该公司下次宣布发行计划的时间是9月14日.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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