〔美国FED〕准备使用工具以刺激经济增长--贝南克

路透怀俄明州杰克森霍尔8月26日电---美联储主席贝南克周五没有暗示采取更多具体措施以提振经济,但称降低长期失业状况对美国经济体质至关重要.

"经济从衰退中复苏的步伐远不及希望的强劲,"贝南克在为美联储年会准备的讲稿中称.

贝南克称,美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.

美联储主席称,减少处于纪录高位已失业六个月或以上时间的就业人口数量将促进美国经济更强成长.

"由于有这些异常的情况,短期内促进经济更强复苏的政策可能也有利于更长期目标,"他称.

贝南克称,数据显示更多持续性的拖累,不仅仅是暂时性因素,阻碍经济成长.美联储准备在需要时运用工具促使经济更强劲复苏.

贝南克还称,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期.预计未来几个季度通胀将处于或低于2%的水平.

他表示,金融压力仍将是国内和全球经济的重大拖累.经济复苏将需要一定的时间,将需要对包括金融风险在内的复苏风险保持警惕.

贝南克表示,经济从下滑中复苏的进程不应给美国经济遗留下重大创伤.(完)