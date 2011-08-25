〔美国债市〕公债价格上涨,对QE3的疑虑使关注点转向经济前景

* 美联储主席贝南克是否暗示新刺激政策具有不确定性

* 如果GDP修正值低于1%,可能将引发经济衰退忧虑

* 就业数据不佳及欧洲债务危机忧虑打压股市,提振债市

* 市场对七年期公债标售需求改善,但得标利率仍高于预期

路透纽约8月25日电---美国公债价格周四上涨,人们对美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将暗示修复经济措施的预期降低,重新将目光聚焦在美国疲弱的经济前景及对欧洲债务危机的忧虑上.

交易商及投资者称,美股下跌及美国财政部标售的290亿美元七年期公债需求旺盛亦提振了市场对美国公债的需求.

贝南克按计划周五将于怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话,这引发了他可能将暗示新一轮刺激政策以带动美国经济增长的强烈臆测.

在去年的杰克森霍尔会议上,贝南克暗示将采取第二轮量化宽松政策.周五他将于1400GMT开始演讲.

"过去几天里人们的预期发生了变化,"美银美林驻纽约利率策略师Ralph Axel称,"华尔街许多机构目前一再表示:'不要对讲话期望太多.'"

一周初请失业金报告及耐久财订单数据虽疲弱但不太差,本周股市有所企稳,降低了投资者对美联储可能很快启动新一轮宽松政策的预期.不到两个月前美联储刚刚结束了第二轮购债计划.

包括美国银行在内的华尔街机构表示,贝南克可能将拿出扶助经济的其他方案,重点是使用美联储所持公债到期回笼资金去购买长期公债.这一举动将扶助降低抵押贷款利率及其他长期借贷利率.

分析师称,近期一连串经济数据令人失望使美联储承受采取更多行动的压力,但不久前结束的第二轮量化宽松政策结果好坏不一,再加上众多批评声浪,可能将使贝南克在推出新一轮货币刺激政策时倍加谨慎.

如果美国政府将第二季国内生产总值(GDP)环比年率从初值1.3%修正至危险的1%以下,美联储推出新一轮救助措施的紧迫性可能加剧.

"这将是对信心的重大打击,"Axel称.

路透调查分析师预估中值为,第二季GDP修正值为增长1.1%.

鉴于对贝南克讲话及GDP可能被下修幅度的担忧,在周三债市下跌後投资者将一些资金重又投入债市.

指标10年期公债US10YT=RR价格上涨19/32,收益率报2.23%,较周三尾盘跌7个基点,30年期公债US30YT=RR价格涨1大点,收益率报3.60%,下降6个基点.

美国公债市场开高,此前美国公布的上周初请失业金人数增幅高于预期,引发人们对美国失业状况的担忧.

市场对欧洲债务危机持续影响的忧虑加剧了对美国公债的买盘.周四德国股市下跌後,全球股市下挫,因交易商传言称,在股市收盘後德国市场监管机构可能将禁止卖空.

德国财政部一位发言人对该市场传言作出回应说,德国没有计划全面禁止卖空.[ID:nCN8482987]

周四公债价格上涨以及公债收益率整体处于相对较低水平,令人担心市场对七年期公债US7YT=RR标售的需求.

结果是,市场对七年期公债的需求高于上次7年期公债标售.

唯一美中不足的是,尽管七年期公债标售的得标利率为纪录最低1.580%,但仍略高于预期.

-----------------------1949GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (+ 1/32) 0.211

五年期公债US5YT=RR 100-2/32 (+ 9/32) 0.987

10年期公债US10YT=RR 99-3/32 (+19/32) 2.229

30年期公债US30YT=RR 102-25/32 (+32/32) 3.598 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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