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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 04:22 BJT

〔美国股市〕ADR收跌,受累于德国将实施卖空限制的传言

路透纽约8月25日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四全线走低,有关德国将在盘後宣布实施卖空限制的传扬令股市投资者不安.稍後德国否认了上述传言.

美元走强令以美元计价的ADR进一步承压.

德国企业ADR跌幅居前,德国DAX指数.GDAXI今日重挫多至5%,在德国财长称无计划实施全面卖空禁令後反弹,终盘收跌1.7%.

能源股也受重创,BP plc (BP.L)(BP.N)急跌5.3%,报37.47美元.法国的道达尔(TOTF.PA)(TOT.N)收跌2.9%,报46.78美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低2.16%,标准普尔500指数.SPX收跌1.56%.

纽约梅隆银行的日本企业ADR指数.BKJP跌1.07%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌2.67%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS大跌1.46%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收低1.35%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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