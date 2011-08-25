〔美国基金〕8月24日当周货币市场基金减少21亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少68.2亿美元至9,448.3亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加7.3亿美元至1,913.7亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少54.6亿美元至5,583.6亿美元.免税基金资产减少21亿美元至1,951.1亿美元.