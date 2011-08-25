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债券 | 2011年 8月 26日 星期五 04:29 BJT

〔美国基金〕8月24日当周货币市场基金减少21亿美元--ICI

路透华盛顿8月25日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至8月24日当周,美国货币市场共同基金总资产减少21亿美元,至2.629万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加214.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少209.8亿美元,免税基金减少25.5亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少68.2亿美元至9,448.3亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加7.3亿美元至1,913.7亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少54.6亿美元至5,583.6亿美元.免税基金资产减少21亿美元至1,951.1亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加47.2亿美元至1.684万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加207亿美元至6,589.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少155.3亿美元至9,242.1亿美元.免税基金资产减少4.5亿美元至1,011.5亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李军;审校 利棣儿

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