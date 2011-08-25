〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,市场揣测FED或不会推出新刺激经济计划

路透多伦多8月25日电---周四加元小幅收低,因美元全面上涨冲销了稍早股市上涨引发的加元涨势.

早间对股市的热情快速消退,因市场愈发揣测,美联储主席贝南克或不会推出新的刺激经济计划.贝南克将于周五发表讲话.

BMO Capital Markets的资深分析师Sal Guatieri称,"我们不对明日贝南克的讲话有过多期待,肯定不会有放宽货币的明显信号."

加元兑美元CAD=D4收报0.9868加元,或1.0134美元,周三收报0.9866加元或1.0136加元.(完)

--编译 田建华;审校 李军

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