〔美国股市〕收跌,在贝南克讲话前市况紧张

* 美国银行跳涨,受巴菲特投资美银的消息带动

* 苹果股价小幅下跌,此前其执行长贾布斯辞职

* 德国DAX指数下滑,引发美股下跌

* 道指收跌1.5%,标普500指数收低1.6%,Nasdaq指数挫1.95%

路透纽约8月25日电---美国股市周四收跌,投资者在美联储主席贝南克周五发表关键讲话前卖出套现,寄望于他将就美联储如何扶助疲弱经济的计划给出更明确的暗示.

多个负面因素令股市在三天升势後走弱.对德国股市下挫的不安情绪及报告显示美国就业市场继续疲弱引发股市抛售.

本周稍早股市走强,部份原因是期望美国经济疲弱将促使美联储推出新一轮货币刺激措施,类似一年前美联储主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔举行的相同会议上暗示的经济刺激举措.

"市场的一个假设是(明天)美联储不会宣布(宽松)货币政策,不过本周股市的走势反映市场预期美联储将公布更多宽松政策,"Lazard Capital Markets董事总经理Art Hogan说,"人们所说的和他们所作的似乎有点矛盾."

周五在1400 GMT,贝南克将发表讲话,最有可能是推出渐进的措施,这可能使那些期望美联储将采取诸如新一轮资产购买计划等积极行动的投资者失望.

今天股市开高,此前美国银行(BAC.N)称,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)将向美国银行投资50亿美元.在本周稍早美银股价下挫至两年低位.

"在巴菲特投资美银的消息刺激下,美股开盘时人气高涨,但当我们环顾四周,看到德国市场的表现後,此番涨势很快消退,"Hogan说.

本周迄今,标准普尔500指数上涨3.2%,可能录得过去五周来首周上升.

道琼工业指数.DJI收跌170.89点,或1.51%,报11,149.82;标准普尔500指数.SPX收挫18.33点,或1.56%,报1,159.27点.Nasdaq指数.IXIC回落48.06点,或1.95%,报2,419.63点.

成交量在8月首三周放量後下降.美股三大股指企稳,标普500指数的关键支持位料在1,120点,但仍要看股市是否聚集足够的动能延续升势.

"我认为股市有很多交易是因应不同的事件而调整头寸或再次调整头寸,"Mogavero, Lee & Co的首席执行官说,"我不肯定当中有多少是真正的投资."

美国银行股价劲升9.4%,报7.65美元,成交量超过8.55亿股,占日内综合成交量的约10%.

花旗(C.N)上升4.9%,报29.03美元,但巴菲特投资美国银行的消息并未引发银行股全面买盘,KBW银行指数.BKX下跌0.2%.

周四是苹果(AAPL.O)执行长贾布斯(Steve Jobs)辞去执行长职务後的第一个交易日,苹果股价下跌0.65%,报373.72美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约89亿股,高于本年迄今79亿股的日成交均值,但低于8月迄今均值112亿股.

纽约证交所涨跌股家数之比约为5:16,Nasdaq市场约为逾1:4.

欧洲股市周四下跌,延续交投震荡的市况,因有关德国股市将在盘後宣布禁止卖空的传闻席卷股市,德国当局之後否认传闻.德国股市DAX指数.GDAXI一度最多下挫5%,之後反弹,收低1.71%,报5,584.14点,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.25%,报925.06点.[.EUCN](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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