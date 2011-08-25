〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货在贝南克讲话前基本持平

路透芝加哥8月25日电---在明日美联储主席贝南克可能在讲话中暗示将推出进一步经济刺激举措前,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四基本持平.

美国农业部的周度出口销售报告显示,上周美国玉米净出口销售536,100吨,符合预估的500,000-700,000吨.

一农业气象学家周四称,美国中西部在8月馀下时间仅有微量降雨,使大豆结荚和玉米灌浆承压.

在Pro Farmer田间巡查范围西部地区的巡查员周四称,明尼苏达州西南部的玉米被推迟播种,损及潜在的玉米收成.

在Pro Farmer田间巡查范围东部地区的巡查员说,爱荷华州西南部和东中部地区的玉米收成前景好于均值,因该处适时降雨.

Pro Farmer周五将公布2011年美国玉米产量预估.

新作12月合约高于所有移动均线,九天相对强弱指标为70.

12月玉米期货CZ1小幅上升1/2美分,收报7.43-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为265,655口.(完)

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