〔美国经济〕联储准备好经济疲弱或通缩风险上升时采取行动--布拉德

路透怀俄明州杰克森霍尔8月25日电---圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称:

* 美联储准备好若经济进一步疲弱或通缩风险上升时采取行动

* 将美联储资产组合转向较长期投资这种宽松政策不太可能产生太大效果

* 购债计划已证明是有效工具,令货币环境大幅宽松

* 若有必要采取更多购债计划,不应预先决定购买规模或行动持续期限

* 预计美国经济今年下半年将增长2.5%

* 不应对获得终结欧债危机的良方抱有期待

* 欧洲人决定维持欧元区的统一,但这是个艰难的过程

* 并不认为近期金融市场动荡意味着正回到"黑暗时期"