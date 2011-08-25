〔货币市场〕银行融资成本继续走升,美银获注资的提振作用很快消退

路透纽约8月25日电---银行同业间拆借短期美元资金的成本周四继续攀升,而美国银行获得资金支持消息激发的银行债券价格升势很快消退.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)LIBOR升至0.31900%的去年8月以来高位,周三报0.31428%.

该利率继续展现出欧美银行状况的差别,许多欧资银行支付的利率略高于其定盘水准,而美资银行的利率则略低.

亿万富翁巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)将向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,仅为信用市场带来了短暂支撑.交易商表示,投资者利用债券价格上涨的机会迅速脱手.

交易商仍担心银行业者会受到经济趋疲和欧债危机扩散的进一步打击.

根据Markit的资料,信用违约互换(CDS)市场中,美国银行的债务保险成本大跌,不过仍处于较高水准,且仍为8月初水平的近两倍.

美银五年期CDS尾盘报315个基点,巴菲特注资消息刚刚传出时一度降至285基点.

欧洲美元利率期货合约走势也表明,交易商预计银行融资成本在年底前将持续攀升.

LIBOR期货目前暗示,三个月美元银行间拆借利率在12月底前将升至52个基点左右,低于周三盘初时预示为57个基点的水平.

三个月期欧元/美元汇率互换EURCBS3M=ICAP报负83.25个基点,周三为负84基点.

美联储周四公布数据显示,截止8月2日当周未经季节调整的美国商业票据市场规模扩大,由于金融企业发行量增加.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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