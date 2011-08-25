《美国经济焦点》上周初请失业金人数上升,受Verizon工人罢工推动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 上周美国初请失业金人数升至41.7万人,受工人罢工推动
* 初请失业金人数四周均值较前周增加4,000人
* 续请失业金人数减少8万人
路透华盛顿8月25日电---美国上周初请失业金人数上升,受Verizon Communications工人罢工推动,但几乎没有迹象显示,近期股市动荡令企业恐慌到裁减员工的程度.
美国劳工部周四公布,美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人,较前周增加5,000人.尽管该数据表明就业市场依然难以获得动能,但也远低于预示经济衰退的水平.
"令人鼓舞的消息是,尽管8月份传出了不少负面消息,裁员的步伐依然维持稳定,"苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif指出."数据面的表现与经济衰退环境并不一致."
Verizon Communications(VZ.N)正在罢工的工人上周提交8,500份失业金申请.前一周提交申请人数达12,500人,期间政府正在进行月度就业调查.
但举行罢工的工人没有资格领取失业金,他们的申请很可能被拒绝.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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