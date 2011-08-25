《美国经济焦点》上周初请失业金人数上升,受Verizon工人罢工推动

* 上周美国初请失业金人数升至41.7万人,受工人罢工推动

* 初请失业金人数四周均值较前周增加4,000人

* 续请失业金人数减少8万人

路透华盛顿8月25日电---美国上周初请失业金人数上升,受Verizon Communications工人罢工推动,但几乎没有迹象显示,近期股市动荡令企业恐慌到裁减员工的程度.

美国劳工部周四公布,美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人,较前周增加5,000人.尽管该数据表明就业市场依然难以获得动能,但也远低于预示经济衰退的水平.

"令人鼓舞的消息是,尽管8月份传出了不少负面消息,裁员的步伐依然维持稳定,"苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif指出."数据面的表现与经济衰退环境并不一致."

Verizon Communications(VZ.N)正在罢工的工人上周提交8,500份失业金申请.前一周提交申请人数达12,500人,期间政府正在进行月度就业调查.