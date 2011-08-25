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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 06:36 BJT

****澳新经济指标预测--8月26日-9月2日****

路透8月26日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月22日当周------------------------------

8月26日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------8月29日当周------------------------------

8月29日(一)

2245 新西兰建筑许可 7月 -- -1.4%

8月30日(二)

0130 澳洲建筑许可 7月 -- -3.5%

8月31日(三)

0130 澳洲民间信贷 7月终值 -- -0.1%

房屋信贷 -- +0.3%

2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第二季 +2.0% +0.9%

9月1日(四)

0130 澳洲零售销售 7月 -- -0.1%

9月2日(五)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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