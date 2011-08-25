〔日本数据〕7月全国核心CPI较上年同期上升0.1%,因能源价格走高

路透东京8月26日电---日本总务省周五公布数据显示,日本7月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.1%,因能源价格走高.不过对全球经济的担忧让消费者支出及日本打击通缩的前景蒙上阴影.

日本7月全国核心CPI的市场预估中值为下降0.1%,6月经修正为下跌0.2%.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.