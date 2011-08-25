〔日本数据〕7月全国核心CPI较上年同期上升0.1%,因能源价格走高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月26日电---日本总务省周五公布数据显示,日本7月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.1%,因能源价格走高.不过对全球经济的担忧让消费者支出及日本打击通缩的前景蒙上阴影.
日本7月全国核心CPI的市场预估中值为下降0.1%,6月经修正为下跌0.2%.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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