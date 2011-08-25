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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 06:55 BJT

全球外汇市场8月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月25日(四)

2330 - 日本7月全国消费者物价指数(CPI),东京地区8月CPI

8月26日(五)

-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後举行新闻发布会

0600 - 德国7月进口物价

0800 - 欧元区7月M3货供额年增率

0830 - 英国第二季国内生产总值(GDP)修正值

0930 - 瑞士8月KOF领先指标

1230 - 美国第二季GDP环比年率修正值

1230 - 美国第二季企业获利初值

1355 - 美国8月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值

1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表演讲

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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