全球外汇市场8月26日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月25日(四)
2330 - 日本7月全国消费者物价指数(CPI),东京地区8月CPI
8月26日(五)
-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後举行新闻发布会
0600 - 德国7月进口物价
0800 - 欧元区7月M3货供额年增率
0830 - 英国第二季国内生产总值(GDP)修正值
0930 - 瑞士8月KOF领先指标
1230 - 美国第二季GDP环比年率修正值
1230 - 美国第二季企业获利初值
1355 - 美国8月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值
1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表演讲
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。