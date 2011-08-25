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宏观经济 | 2011年 8月 26日 星期五 06:56 BJT

《美国重要政经日程》--8月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布第二季国内生产总值(GDP)修正值和第二季企业获利

1400 - 怀俄明州杰克森霍尔,联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"美国经济短期及长期前景",在堪萨斯城联储举办的经济座谈会上讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 程琳

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