《美国重要政经日程》--8月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布第二季国内生产总值(GDP)修正值和第二季企业获利

1400 - 怀俄明州杰克森霍尔,联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"美国经济短期及长期前景",在堪萨斯城联储举办的经济座谈会上讲话