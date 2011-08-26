朝鲜领导人金正日周四起访华

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月25日电---新华社周四报导称，朝鲜领导人金正日结束俄罗斯之行後，8月25日起途经并顺访中国东北地区。
这是金正日自去年5月以来第四次访华，上次访华是在今年5月。过去其访华之行往往在即将结束前，官方才会对外公布消息，此次新华罕见在其抵达当日即公布消息。
新华社报导未透露金正日具体行程，以及是否会与中国领导人会面。
中国是朝鲜经济和外交上的主要支持者，朝鲜目前面临经济困境和粮食短缺，金正日正积极争取外部援助。(完)
--编译 黎黎;审校 朱淑珍
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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