《美国个股焦点》巴菲特将向美国银行投资50亿美元,後者股价短暂大涨

路透纽约/北卡州夏洛特8月25日电---投资巨擘巴菲特将向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,以他在金融危机期间支持高盛和通用电气(GE,奇异)时的同样方式来支持这家美国最大银行.

受此消息提振,美银股价一度大涨近26%,但午後盘初即回吐多数涨幅,终场收高9.4%至7.65美元.该股成交量十分可观,一度在中午时占据大盘成交量近13%.

巴菲特与美国银行均表示,巴菲特周三上午主动致电该行表达投资意愿.巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,自己是在洗澡时产生了这个想法,24小时内就敲定了交易.

在该交易中,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)购入美银50亿美元优先股,以及可认购7亿股美银股份的认股权证.这些权证令伯克希尔哈撒韦在该交易中的账面获利增至逾30亿美元,尽管交易尚未结束.