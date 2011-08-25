《美国个股焦点》巴菲特将向美国银行投资50亿美元,後者股价短暂大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/北卡州夏洛特8月25日电---投资巨擘巴菲特将向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,以他在金融危机期间支持高盛和通用电气(GE,奇异)时的同样方式来支持这家美国最大银行.
受此消息提振,美银股价一度大涨近26%,但午後盘初即回吐多数涨幅,终场收高9.4%至7.65美元.该股成交量十分可观,一度在中午时占据大盘成交量近13%.
巴菲特与美国银行均表示,巴菲特周三上午主动致电该行表达投资意愿.巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,自己是在洗澡时产生了这个想法,24小时内就敲定了交易.
在该交易中,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)购入美银50亿美元优先股,以及可认购7亿股美银股份的认股权证.这些权证令伯克希尔哈撒韦在该交易中的账面获利增至逾30亿美元,尽管交易尚未结束.
预计该交易将于9月1日完成,其中料有禁止巴菲特持有美银股份比例超过14.9%的条款.若按最近股价全部行使认购权,这些权证相当于美银6.5%的股份.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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