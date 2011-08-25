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宏观经济 | 2011年 8月 26日 星期五 07:07 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月26日-9月2日

汤森路透8月25日电---以下为标准普尔500企业中将于8月26日-9月2日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8/26 BMO Q2 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.70 21 0.55

8/31 AMC Q2 2012 SAIC Inc SAI 0.35 15 0.42

9/01 AMC Q1 2012 H and R Block Inc (HRB) -0.39 7 -0.40

9/02 BMO Q4 Campbell Soup Co (CPB) 0.38 16 0.33

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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