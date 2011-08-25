〔纽约汇市〕美元因股市回落走强,市场押注贝南克讲话(更新版)

(新增文末表格)

* 投资者等待美联储主席贝南克周五的讲话

* 如果贝南克未暗示将实施QE3,美元可能上扬

路透纽约8月25日电---美元周四上扬,股市回落,因市场臆测美联储主席贝南克在本周五的讲话中不会暗示将推出刺激经济的新计划,投资者规避风险交易.

有关德国可能效仿其他欧洲国家实施卖空限制的传言推低欧元,抹去巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)公司将向美国银行投资50亿美元消息引发的涨幅.

尽管德国财政部发言人称,没有限制卖空的计划,但此消息已拖累欧洲股市走低,并波及到美国股市.

当市场变得不安时,美元通常会走强,因投资者削减以美元融资的交易.

有关美联储将进一步放宽政策的预期减弱,这也对美元有利,对股市和风险意愿不利.本周投资者臆测贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表讲话时可能宣布第三轮资产购买计划,或其他一些非常规政策.

一旦实施量化宽松政策,美联储印钞购买公债,这将打压公债收益率,并鼓励投资者在其他市场寻求更高的回报.货币供应增加将削弱美元的价值.

"本周多数时间市场在消化美联储将宣布QE3的预期.目前市场在出脱部分此类押注,市场对QE3的押注越大,美元走强的机率就越高,"新泽西州Forex.com的首席策略师Brian Dolan表示.

Dolan称,如果美联储果真未向系统注入更多资金,美元将快速延展涨势,因投资者撤出股市和其他风险资产.他说,欧元跌至1.4250美元之下可能令美元加速上扬.

欧元兑美元EUR=回落0.2%,报1.4380美元,从海外市场触及的日低1.4325美元反弹.

美元兑日圆JPY=上扬0.7%,报77.48日圆.上周触及76日圆之下的纪录低位.美元兑瑞郎CHF=EBS也触及略低于0.8000瑞郎的一周高位,後回落0.3%,至0.7932瑞郎.

如果贝南克不暗示将推出QE3,美元兑上述两种货币可能录得更大涨幅,纽约GFT的汇市研究部董事Boris Schlossberg称.

"如果上述情景成真,美元可能攀升至78.00日圆,且兑瑞郎可能最终升穿0.80瑞郎阻力位,因美元价值将进一步被稀释的担忧被打消,"他说.

部分分析师仍认为贝南克可能暗示一旦需要,美联储准备采取行动,这可能扶助包括澳元和新西兰元在内的风险较高货币.

阻碍欧元下一步走势的难度加大:投资者摆脱了希腊公债收益率GR2YT=TWEB大涨的影响.但分析师称,贝南克讲话後市场关注点将重回欧元区债务危机.

美联储数据显示,在截至8月24日当周美联储与欧洲央行进行了5亿美元的外汇互换,暗示短期资金市场有些吃紧.

然而,部分交易商称,中国对欧元的需求将限制欧元跌幅.

"中国对欧元和欧元区的支持没有动摇,"斯坦福Faros Trading的董事总经理Douglas Borthwick称,"我们认为中国,其他亚洲央行和中东储备经理的欧元/美元买盘将以渐进的步伐持续."

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4378 1.4412 -0.24 +7.48 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.46 76.93 +0.69 -4.55 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 111.41 110.91 +0.45 +2.56 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7928 0.7958 -0.38 -15.07 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6284 1.6373 -0.54 +4.39 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9878 0.9873 +0.05 -0.89 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0434 1.0474 -0.38 +2.26 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1401 1.1471 -0.61 -8.70 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8828 0.8801 +0.31 +2.99 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8274 0.8294 -0.24 +6.20 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4297 5.4342 -0.08 -6.74 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8114 7.8320 -0.26 +0.28 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3138 6.3250 -0.18 -5.90 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0915 9.1200 -0.31 +1.23 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 田建华

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