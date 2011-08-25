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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 07:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 93.23 +0.86 +0.93 4452350

搜狐 (SOHU.O) 73.04 +0.13 +0.18 941649

网易 (NTES.O) 45.95 -0.37 -0.80 492657

百度 (BIDU.O) 133.09 -0.59 -0.44 6059695

亚信科技 ASIA.O 9.48 -0.18 -1.86 1103587

侨兴环球电话 XING.O 1.05 +0.00 +0.00 162439

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.35 -0.39 -3.32 4583473

联电 (UMC.N) 1.87 -0.05 -2.60 291205

日月光 (ASX.N) 4.24 +0.00 +0.00 393549

矽品精密 (SPIL.O) 4.14 -0.06 -1.43 681446

和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 -0.03 -3.27 393634

友达 (AUO.N) 4.07 -0.19 -4.46 739019

中华电信 (CHT.N) 34.79 -0.49 -1.39 90412

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.64 -0.52 -1.62 970495

香港

中华网 CHINA.O 1.30 +0.03 +1.97 59291

中国移动 (CHL.N) 50.60 +0.04 +0.08 517079

中国联通 (CHU.N) 19.84 +0.81 +4.26 1063358

中国电信 (CHA.N) 63.73 +1.10 +1.76 49698

中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.09 -3.44 43414

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.11 +0.01 +0.24 6500

(完)

--整理 徐文焰

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