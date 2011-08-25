《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 93.23 +0.86 +0.93 4452350
搜狐 (SOHU.O) 73.04 +0.13 +0.18 941649
网易 (NTES.O) 45.95 -0.37 -0.80 492657
百度 (BIDU.O) 133.09 -0.59 -0.44 6059695
亚信科技 ASIA.O 9.48 -0.18 -1.86 1103587
侨兴环球电话 XING.O 1.05 +0.00 +0.00 162439
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.35 -0.39 -3.32 4583473
联电 (UMC.N) 1.87 -0.05 -2.60 291205
日月光 (ASX.N) 4.24 +0.00 +0.00 393549
矽品精密 (SPIL.O) 4.14 -0.06 -1.43 681446
和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 -0.03 -3.27 393634
友达 (AUO.N) 4.07 -0.19 -4.46 739019
中华电信 (CHT.N) 34.79 -0.49 -1.39 90412
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.64 -0.52 -1.62 970495
香港
中华网 CHINA.O 1.30 +0.03 +1.97 59291
中国移动 (CHL.N) 50.60 +0.04 +0.08 517079
中国联通 (CHU.N) 19.84 +0.81 +4.26 1063358
中国电信 (CHA.N) 63.73 +1.10 +1.76 49698
中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.09 -3.44 43414
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.11 +0.01 +0.24 6500
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。