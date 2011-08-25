〔东京汇市〕美元盘初普遍上涨,日圆处于防御态势

2258GMT--美元在亚洲盘初普遍走强,因美国上周初请失业金人数上升和欧元区债券市场更为动荡令投资者紧张不安.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在周五稍晚的讲话中会暗示第三轮量化宽松政策的预期降温,也打压风险胃纳,但日圆未能走高.

美元兑日圆JPY=升0.7%至77.39日圆,受大量空头平仓提振,在上周曾触及76日圆下方的纪录低位.

欧元兑日圆EURJPY=也扬升近1日圆,至111.28.交易商称,日本出口商可能从日圆走软中受益.

欧元/美元EUR=跌至1.4375美元,此前有关德国面临评级下调的传言令德股DAX指数在短短20分钟内急挫4%,尽管该消息稍後被否认.

美元指数.DXY升高0.4%至74.279.美国第二季国内生产总值(GDP)修正值ECONUS定于周五稍晚公布,该数据可能下修至1%以内.贝南克将在1400GMT发表演讲.

澳洲央行总裁史蒂文斯定于2330GMT向议会发表半年一次的讲话,分析师猜测他将淡化降息的可能性,这可能支撑澳元.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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