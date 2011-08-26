〔欧元区金融〕希腊换债计划进展拖後,但已有三分之二民间投资者接受

南非汇市：兰特回落，因获利回吐
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
* 希腊换债协议已为60-70%民间部门接受--IIF
* IIF表示仍计划得到90%民间部门的支持
* 尚未向银行提出具体方案
* 具体问题将在数日内明确
路透雅典8月25日电---希腊以新债换旧债的计划仍未完全落实,该国政府发现要满足第二轮国际援助所要求的关键条件,比预想的要困难.
不过,相关银行业游说团体对计划的延迟给予淡化,称已有60-70%的民间投资者表达参与的意愿.
该计划推出的目的是让银行业和保险业分担纾困工作的成本,以抚慰纳税人.希腊原本乐观地预计,可以在8月中之前敲定计划的细节.
但希腊官员表示,他们现在预期到9月才能达成协议.银行业人士也称,计划的拖延是由于其中所涉交易细节仍不清晰,希望政府在数日内进一步明确.
"谈判仍在进行中.提议还没有最终完成,"一位不愿具名的希腊银行家表示.
其他人亦称,尚未收到附有最终条款的谅解备忘录.
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
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