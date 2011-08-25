《中国报摘》--中国证券报8月26日

* 头版头条:

--2011年半年报披露接近尾声.1,901家公司上半年共实现营业总收入6.42万亿元人民币,同比增长28%;实现净利润8,225.18亿元,同比增长25%;1,901家公司加权平均每股收益0.29元.

* 其他:

--银监会数据显示,截至7月末,中国银行业金融机构总资产为103.18万亿元,较6月末的104.14万亿元减少了9,658亿元;总负债为96.67万亿元,较6月末减少1.14万亿元.

--中国北车601299.SS中报显示,上半年公司实现净利润16.04亿元,同比增长145.03%.动车召回事件不影响公司与客户签订的购货合同,预计检测检修费用可能会对今年经营业绩产生一定影响,但不会构成重大影响.

--南方航空(600029.SS)(1055.HK)半年报显示,公司上半年实现营业收入424.14亿元,同比增长22.3%;归属于上市公司股东的净利润27.55亿元,同比增长32.71%;基本每股收益0.28元.

--中国国航(601111.SS)(0753.HK)半年报显示,公司上半年实现营业收入451.3亿元,同比增长31.55%;归属于母公司股东的净利润为40.63亿元,同比下降13.44%;基本每股收益0.33元.

--招商轮船(601872.SS)公告称,公司拟非公开发行8.58亿股,发行价为3.37元/股,拟募集资金28.93亿元投向购建油轮项目.购建油轮项目达产後,公司油轮船队规模将翻番,预计营业收入将显着增加.

--一汽轿车(000800.SZ)中报显示,上半年公司整车销售超过14万辆,同比增长超过9%;实现营业收入190.8亿元,同比增长6.53%;净利润则同比减少39.87%至8.04亿元;基本每股收益0.49元.公司拟投资建设中国一汽D009项目,项目总投资为10.29亿元.

--中国化学(601117.SS)公告称,公司拟投资建设中国化学启东新材料产业园区项目,其中一期工程启动项目总投资额为62.06亿元.预计项目建成後,年增营业收入60亿元,实现净利润5.93亿元,预计总投资收益率13.64%.

--比亚迪(002294.SZ)(1211.HK)公告称,为满足公司资金需求,有效降低融资成本,公司拟发行公司债券不超过60亿元,期限不超过10年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种.

--冀东水泥(000401.SZ)公告称,将发行规模不超过16亿元的公司债券,期限七年,在第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率预设区间为6.00%-6.30%.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽