〔离岸人民币〕乐购超市拟首次发行7.25亿元人民币债券,期限三年--IFR

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，环球超市运营商乐购（Tesco）在点心债市进行首次融资。该公司计划发行三年期债券融资7.25亿元人民币（1.13亿美元），周四上午公布的利率区间在1.5-2.0%。
目前已经开始认购，料在周四晚进行定价。汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)担任联席簿记管理人和主承销商。乐购的评级为A-／A3／A-，该交易来自发行人的债务工具发行计划。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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