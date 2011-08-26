〔离岸人民币〕乐购超市拟首次发行7.25亿元人民币债券,期限三年--IFR

路透8月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，环球超市运营商乐购（Tesco）在点心债市进行首次融资。该公司计划发行三年期债券融资7.25亿元人民币（1.13亿美元），周四上午公布的利率区间在1.5-2.0%。

目前已经开始认购，料在周四晚进行定价。汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)担任联席簿记管理人和主承销商。乐购的评级为A-／A3／A-，该交易来自发行人的债务工具发行计划。(完)

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