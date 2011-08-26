〔企业结盟〕通用汽车和LG将联合开发电动汽车

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透底特律8月25日电---美国通用汽车(GM.N)和韩国LG(003550.KS)达成一项协议,将共同开发电动汽车.这是美国主要汽车制造商和韩国大型综合企业首次形成这样的联盟,预示在电池技术方面会有重大投入.
通用汽车执行长艾克森(Dan Akerson)和LG总裁Juno Cho周三达成的协议中,两家公司称将设计一系列电动汽车,向全球市场销售.
该协议并未包括双方交换股权.
通用汽车发言人Kevin Kelly表示,几十名通用和LG的工程师已在美国开始合作.
"对于LG而言,这是一次具战略意义的发展.我们全力支持通用在汽车电气化方面引领行业的目标."LG总裁Cho在声明中称.
两家公司合作声明发布前三天,福特汽车(F.N)和丰田汽车(7203.T)曾表示将共同开发混合动力卡车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV).(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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