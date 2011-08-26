〔欧洲金融〕欧元区四国延长卖空禁令,但10月前可能取消限制

欧洲汇市：英镑陷于一周低位，英国议员展开退欧法案讨论
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
* 意大利,西班牙将禁令延长至九月底,法国无限期延长
* 比利时的卖空禁令亦维持不变
* 希腊将在10月7日禁令到期前重新讨论限制措施
* 对冲基金游说团体表示,卖空并非银行业危机的原因
路透伦敦8月25日电---意大利,法国,西班牙和比利时周四决定延长卖空禁令,希望以此减轻欧元区债务危机给银行股带来的冲击,但同时暗示有可能在10月前取消这些限制.
西班牙和意大利表示,禁令的有效期延长至9月30日;法国则继续维持原状直至有新的声明发布.
比利时监管机构FSMA指其卖空禁令未设截止时间,但表示一旦市场条件允许,就会评估是否取消对有担保卖空交易的禁令.
"本次延长禁令有效期之後,将在9月底前对其进行评估,"帮助协调各国声明的欧洲证券和市场管理局(ESMA)在公告中称.
希腊监管机构HCMC表示,亦将在9月底之前对限制条款进行评估.该国的限制令定于10月7日结束.
意大利,西班牙,比利时和法国在8月12日颁布禁令,此前ESMA未能促成欧盟27国制定统一方针.
意大利监管机构Consob还在周四宣布,其7月10日公布的有关卖空仓位披露的规定将继续实施至10月14日.
同时,德国否认了有关其准备放宽实施很久的卖空限制的市场传言.
英国在8月时拒绝参与此项禁令,荷兰亦没有加入.
欧元区这四国颁布禁令,是希望抑制股市的大幅波动,尤其是金融股.在意大利,法国和西班牙,这些针对特定金融股的禁令只有15天,将在本周结束.
法国只实施了不到一周就修改了禁令,允许投资者继续持有原有空头仓位.
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选