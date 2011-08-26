〔欧洲金融〕欧元区四国延长卖空禁令,但10月前可能取消限制

* 意大利,西班牙将禁令延长至九月底,法国无限期延长

* 比利时的卖空禁令亦维持不变

* 希腊将在10月7日禁令到期前重新讨论限制措施

* 对冲基金游说团体表示,卖空并非银行业危机的原因

路透伦敦8月25日电---意大利,法国,西班牙和比利时周四决定延长卖空禁令,希望以此减轻欧元区债务危机给银行股带来的冲击,但同时暗示有可能在10月前取消这些限制.

西班牙和意大利表示,禁令的有效期延长至9月30日;法国则继续维持原状直至有新的声明发布.

比利时监管机构FSMA指其卖空禁令未设截止时间,但表示一旦市场条件允许,就会评估是否取消对有担保卖空交易的禁令.

"本次延长禁令有效期之後,将在9月底前对其进行评估,"帮助协调各国声明的欧洲证券和市场管理局(ESMA)在公告中称.

希腊监管机构HCMC表示,亦将在9月底之前对限制条款进行评估.该国的限制令定于10月7日结束.

意大利,西班牙,比利时和法国在8月12日颁布禁令,此前ESMA未能促成欧盟27国制定统一方针.

意大利监管机构Consob还在周四宣布,其7月10日公布的有关卖空仓位披露的规定将继续实施至10月14日.

同时,德国否认了有关其准备放宽实施很久的卖空限制的市场传言.

英国在8月时拒绝参与此项禁令,荷兰亦没有加入.

欧元区这四国颁布禁令,是希望抑制股市的大幅波动,尤其是金融股.在意大利,法国和西班牙,这些针对特定金融股的禁令只有15天,将在本周结束.