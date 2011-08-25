〔澳洲央行〕总裁史蒂文斯发表半年一次的证词

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼8月26日电---澳洲央行总裁史蒂文斯在议会经济委员会发表半年一次的证词称:
* 存在高度不确定性
* 贸易条件处于纪录高位
* 信心下降可能打击需求
* 亦可能削弱薪资协商能力
* 并可能减轻通胀上行压力
* 但管制价格仍可能大幅上升
* 将对未来数月政策进行仔细判断
* 在密切关注通胀状况,能控制住通胀
* 全球能源价格上涨局面似在逐步逆转
* 银行业表现强劲
* 金融环境料出现相当程度的紧缩
* 继续关注通胀数据
* 美国目前要找出避免立即进行重大财政紧缩的方式存在困难
* 欧洲银行业的美元融资再次承压
* 不要过分夸大消费者谨慎程度很重要
* 澳洲市场目前为止在全球困难时期表现良好
* 融资成本下降
* 澳洲银行业对银行间拆借市场的依赖性较三年前大幅下降
* 澳洲金融机构不存在对澳洲央行资金供应的异常需求
* 大宗商品价格下跌,但跌势不像2008年底那样
* 澳洲主要大宗商品现货价格仍相当高
* 亚洲前景仍然良好,尤其是中国
* 但市场紧张情绪尚未消散.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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