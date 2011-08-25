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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 07:57 BJT

〔澳洲央行〕总裁史蒂文斯发表半年一次的证词

路透悉尼8月26日电---澳洲央行总裁史蒂文斯在议会经济委员会发表半年一次的证词称:

* 存在高度不确定性

* 贸易条件处于纪录高位

* 信心下降可能打击需求

* 亦可能削弱薪资协商能力

* 并可能减轻通胀上行压力

* 但管制价格仍可能大幅上升

* 将对未来数月政策进行仔细判断

* 在密切关注通胀状况,能控制住通胀

* 全球能源价格上涨局面似在逐步逆转

* 银行业表现强劲

* 金融环境料出现相当程度的紧缩

* 继续关注通胀数据

* 美国目前要找出避免立即进行重大财政紧缩的方式存在困难

* 欧洲银行业的美元融资再次承压

* 不要过分夸大消费者谨慎程度很重要

* 澳洲市场目前为止在全球困难时期表现良好

* 融资成本下降

* 澳洲银行业对银行间拆借市场的依赖性较三年前大幅下降

* 澳洲金融机构不存在对澳洲央行资金供应的异常需求

* 大宗商品价格下跌,但跌势不像2008年底那样

* 澳洲主要大宗商品现货价格仍相当高

* 亚洲前景仍然良好,尤其是中国

* 但市场紧张情绪尚未消散.(完)

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