版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 09:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月26日-9月2日****

路透8月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月26日(五)

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.3%

GDP隐性平减指数 +2.3% +2.4%

最终销售 +1.0% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.1% +3.1%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国企业获利 第二季初值 -- +1.2%

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 56.0 54.9

现况指数 69.3 69.3

预期指数 45.7 45.7

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 -- 123.9

-----------------------------------8月29日当周-------------------------------

8月29日(一)

1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.1%

个人支出 +0.4% -0.2%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +2.6%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

实质个人支出 -- 持平

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 84.0

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 -- +2.4%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 7月 -- +1.3%

8月30日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 -- -1.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 -- +3.6%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字89.2

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +5.2%

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.6% -4.5%

经季节调整房价指数(较前月) -- 持平

未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.0%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 55.0 59.5

1800 FMOC公布8月9日会议记录

8月31日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月26日当周 -- 699.1

再融资指数 -- 3,850.6

1130 美国Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 66,414

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加11.0 增加11.4

1230 加拿大GDP(较前月) 6月 -- -0.3%

(较前季) 第二季 -- +1.0%

GDP环比年率 -- +3.9%

GDP隐性平减指数 -- +1.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 56.0 58.8

1400 美国工厂订单 7月 +1.0% -0.8%

耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- --

扣除运输的耐久财订单 -- --

扣除国防的耐久财订单 -- --

扣除飞机的非国防资本财订单 -- --

9月1日(四)

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 -0.5% -0.3%

单位劳工成本 +2.4% +2.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 -- 41.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.75

续请失业金人数(万人) 8月20日当周 -- 364.1

1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 8月 -- 53.0

1400 美国建筑支出 7月 +0.2% +0.2%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 49.9 50.9

投入物价分项指数 55.0 59.0

-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 8月 -- +4.6%

-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 8月 400 403.7

卡车销量年率(万辆) 550 558.5

汽车总销量年率(万辆) 1,200 1,219.7

9月2日(五)

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 8月 增加10 增加11.7

制造业就业岗位变动(万个) 增加0.7 增加2.4

民间产业就业岗位变动(万个) 增加12.5 增加15.4

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% +0.4%

每周平均工时(小时) 34.3 34.3

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月26日当周 -- --(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐