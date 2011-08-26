美国与加拿大经济指标预测--8月26日-9月2日****

欧洲汇市：英镑陷于一周低位，英国议员展开退欧法案讨论

英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。