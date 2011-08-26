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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 08:12 BJT

〔中国经济〕价格总水平仍可能高位运行,完成全年预期目标有难度--发改委主任

路透北京8月26日电---中国国家发展和改革委员会主任张平表示,价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.

新华社周四晚间援引他向全国人大常委会作关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告称,下一步将毫不放松加强价格管理,促进物价总水平基本稳定.

张平称,"全球流动性宽松的局面短期内难以改变,输入性通胀影响没有明显减弱;国内生产成本上涨压力依然存在,资源要素价格矛盾比较突出,再加上自然灾害等因素都可能增强通胀预期,增加了完成全年预期目标的难度."

前7个月,中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅已经达到5.5%,远高于年初确定的4%价格调控目标.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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