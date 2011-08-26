〔中国经济〕价格总水平仍可能高位运行,完成全年预期目标有难度--发改委主任

路透北京8月26日电---中国国家发展和改革委员会主任张平表示,价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.

新华社周四晚间援引他向全国人大常委会作关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告称,下一步将毫不放松加强价格管理,促进物价总水平基本稳定.