〔中国经济〕价格总水平仍可能高位运行,完成全年预期目标有难度--发改委主任

欧洲汇市：英镑陷于一周低位，英国议员展开退欧法案讨论
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
路透北京8月26日电---中国国家发展和改革委员会主任张平表示,价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.
新华社周四晚间援引他向全国人大常委会作关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告称,下一步将毫不放松加强价格管理,促进物价总水平基本稳定.
张平称,"全球流动性宽松的局面短期内难以改变,输入性通胀影响没有明显减弱;国内生产成本上涨压力依然存在,资源要素价格矛盾比较突出,再加上自然灾害等因素都可能增强通胀预期,增加了完成全年预期目标的难度."
前7个月,中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅已经达到5.5%,远高于年初确定的4%价格调控目标.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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