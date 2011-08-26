〔基金产业〕美国股票基金净流入21亿美元,此前连续五周遭赎回--理柏

欧洲汇市：英镑陷于一周低位，英国议员展开退欧法案讨论
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
路透纽约8月25日电---美国股票基金在连续周五净流出後,过去一周吸引到新资金,因投资者逢低买入股票,憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能暗示很快将出台更多货币刺激措施.
汤森路透旗下理柏周四公布的数据显示,8月24日止当周美国股票基金流入21亿美元,此前五周赎回近300亿美元.
资金回流多受机构投资者驱动.不包括上市交易基金(ETF)的股票基金净流出4.36亿美元.
债券基金亦有新资金流入,吸引了18亿美元,此前三周赎回约85亿美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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