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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 08:53 BJT

〔基金产业〕美国股票基金净流入21亿美元,此前连续五周遭赎回--理柏

路透纽约8月25日电---美国股票基金在连续周五净流出後,过去一周吸引到新资金,因投资者逢低买入股票,憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能暗示很快将出台更多货币刺激措施.

汤森路透旗下理柏周四公布的数据显示,8月24日止当周美国股票基金流入21亿美元,此前五周赎回近300亿美元.

资金回流多受机构投资者驱动.不包括上市交易基金(ETF)的股票基金净流出4.36亿美元.

债券基金亦有新资金流入,吸引了18亿美元,此前三周赎回约85亿美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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